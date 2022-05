Stephanie BETON

Je souhaite me former au poste d'assistante des ressources humaines, je recherche un poste pour la rentrée 2018 en contrat de professionnalisation.



Actuellement mon statut de co-gérante de salon de coiffure me permet de gérer :

-L'administration du personnel : gestion des contrats, rédaction du règlement intérieur, application des normes légales, relations avec les organismes comme l'URSSAF, le trésor public etc;

-Gestion administrative de l'entreprise : facturations, gestion des comptes bancaires;

-Gestion des emplois : recrutement;

-Gestion des stocks : achats, calcul des coûts et amortissements du matériels;

-Commercial : vente de produits, négociation des achats et marchandises avec les fournisseurs, fidélisation de la clientèle, publicité (flyers, animations, porte ouverte, etc);

Maîtrise Word, OpenOffice, Excel, logiciel interne, internet



Mes compétences :

Dynamisme

Adaptabilité

Maturité

Prendre des initiatives

Mobilité

Recrutement, management de collaborateurs

Organisation du travail

Rigueur