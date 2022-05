Stéphanie BOKAN

Doté(e) d'un sens du service client reconnu et d'un fort leadership, je justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans dans le domaine de la Relation Client et la Grande Distribution, dans les secteurs de la prospection et du service client.

J'aime manager et impulser une dynamique d'équipe dans un mode participatif.

Je maîtrise les outil de pilotage d'activité et fais preuve de réactivité et d'une grande capacité d'organisation.



Compétences:



- Management d'équipes

- Développer la rentabilité et la croissance des comptes

- Gestion portefeuille clients, négociation, analyse reporting

- Identifier les besoins clients

- Définir des objectifs mesurables et les plans d'actions adéquats.

- Développer les compétences et performances des collaborateurs.

- Faire l'interface entre les clients "internes" et "externes".

- Garantir le respect des règles et procédures.





Ma mission est d'assurer la Rentabilité des missions confiées, tout en maintenant une cohérence sociale.



Mes compétences :

Gestion des ressources

Pilotage de la performance

Management commercial

Analyser les besoins et définir les objectifs

Organisation du travail

Centre d'appels

Réseaux sociaux

Lotus Notes

Centre d'appel

Service client

Management opérationnel

Reporting