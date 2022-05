Stéphanie BOURGEOIS

- Ancien cadre de santé spécialisé bloc opératoire



- Très bonne connaissance des circiuits de soins et des différents intervenants des établissements de santé



- Expérience AP-HP 1992-2004



- Secteur privé depuis 2004



- Ingénieur commercial STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES

- Responsable secteurs opératoires clinique privée

- Responsable Relations médicales- Développement: Mission transversale auprès de directeurs généraux

Interfaçage personnel médical/ Direction

Management projets de développement

Recrutements praticiens et accompagnement à l'installation

Etudes des bassins de recrutements:

Repérage taux de fuite afin de prioriser plans d'actions

Liaisons avec l'ARS: Suivi et renouvellement des autorisations d'exercices

Communication: envoi de mailings ciblés (base de données),organisation d'enseignements post universitaires...



Mes compétences :

Accompagnement

Établissements de santé

installation

Rapidité

Recrutement

Santé