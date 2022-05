Stéphanie BRIFFARD

Assistante de direction en recherche de poste sur Revel, Castelnaudary et Castres :



10 années dexpérience en tant qu'assistante de direction dans de grandes entreprises mont permis dacquérir de nombreuses compétences en matière dorganisation et de gestion administrative : tableaux de bord, présentations, bases de données, contrats, budgets, commandes, voyages, réunions, agendas



Titulaire d'un BTS d'assistante de direction trilingue anglais allemand, je possède un bon niveau d'anglais et maîtrise Microsoft Office, plusieurs ERP, des outils collaboratifs, ainsi que le web et les réseaux sociaux.



Je recherche actuellement un poste dans lequel m'investir et mettre à profit mes qualités personnelles : curiosité, adaptabilité, proactivité, esprit d'analyse et de synthèse, bon relationnel.



Mon CV est disponible sur LinkedIn.