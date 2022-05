Stéphanie BUFFE

Forte d'une expérience de 10 ans dans des environnements variés et exigeants du tourisme, de l'hôtellerie et de l'événementiel, j'ai acquis une expertise terrain et un goût prononcé pour la qualité de service et dans le management et l'accompagnement du personnel.







Mes compétences :

Gestion de la relation client

Service client

Analyse des besoins

Reporting

Négociation

Animation de formations

Management

Aide au recrutement

Prospection de clients

Accueil des clients

Gestion de projet

Gestion de la qualité

Planification

Développement commercial