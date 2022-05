Stephanie BUIGUEZ

Je suis actuellement en poste chez NEXTREGIE en tant que contrôleur de gestion en charge du chiffre d'affaire des différentes chaines du groupe (BFM TV, RMC,...).



Auparavant j'ai effectué une mission chez Cunningham Lindsey France (société de service travaillant pour les assurances). Avant cela, j'ai réalisé deux premières expériences en contrôle de gestion dans le monde du retail prêt-à-porter, au sein de Kookaï (groupe Vivarte) et de Jennyfer.



J'ai été diplômée de l'ESCEM (école supérieure de commerce et de management) en juillet 2014.



Durant mon cursus à l'école, j'ai effectué un erasmus d'un an au sein de l'université Malaga, en Espagne.

J'ai ensuite passé 5 mois à Manchester, en Angleterre entre Août et Décembre 2012 afin de maîtriser l'anglais.

De Janvier 2013 à Juillet, j'ai effectué un stage de controlling et business management chez STMicroelectronics a Singapour.

J'ai finalement réalisé ma dernière année d’école de commerce sur le campus anglophone de Poitiers dans la spécialisation International Management Control.

J'ai choisi de faire mon stage de fin d'études dans le groupe Yves Rocher en contrôle de gestion et consolidation.



Mes compétences :

Marketing relationnel

Marketing

Économie

Comptabilité générale

Communication