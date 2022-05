Stéphanie CADET

J'ai travaillé comme graphiste/opératrice PAO pour des enseignes comme Monoprix, Franprix, Leader Price, Leader Express, Le marché d'à côté, Galeries Lafayette, Morgan, Kookaï dans le cadre d'évènements, de signalisation et de décoration, et collaboré avec La toute Petite Agence, l'agence Venise, France Média Concept, Rubantin ainsi qu'avec de nombreux imprimeurs.



Actuellement je me spécialise pour devenir intégratrice web/développeuse-end. J'ai travaillé, notamment sur la refonte du site Wall Street English et sur l'intégration et la modification de pages pour le site Inderwear.

Par ailleurs, je suis amenée à faire des newsletters régulièrement.



Mon parcours a été ponctué de plusieurs expériences qui m'ont données une large vision complète de ma profession (Edition, création, suivi de fabrication et faisabilité) ainsi qu'une parfaite maîtrise des logiciels de PAO. Aujourd'hui, je peux ajouter le HTML5, le Css3, javascript, jquery et php à mes compétences.



Mes compétences :

Quark Xpress

PC Hardware

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

HTML

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

PHP

PhpMyAdmin

Javascript/Jquery

CSS 3

HTML 5