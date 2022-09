Stéphanie CORIC

J'ai débuté ma carrière au sein d'entreprises reconnues pour leur techniques et pratiques marketing sur des missions de marketing opérationnel.



Attirée ensuite par le secteur de la grande distribution, désireuse d'avoir une approche plus terrain, j'ai intégré en octobre 2001 le Mouvement E.LECLERC et au travers de missions achats et marketing, j'ai acquis des compétences en marketing développement et en négociation.



Lors de la création de poste d'acheteurs et de chef de produits, je me suis concentrée sur la mission marketing et j'ai approfondi la maîtrise des analyses de marchés et du marketing appliqué en grande distribution.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet