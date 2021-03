Stéphanie COUPEZ (OLSZOWY)

Une touche rédactionnelle originale et des contenus bien pensés !



Forte d'une expérience indépendante d'une quinzaine d'années, jai vogué de mission en mission en parcourant des domaines passionnants. La communication, la cosmétique, la nutrition, la déco, la culture mais aussi et surtout, lenvironnement et léducation.



Deux choses ne mont jamais quittée : mon amour pour la langue française et mon envie de communiquer autour de vraies causes. Me sentir utile.



Ecrire, créer, me rendre sur le terrain à la rencontre des différents acteurs sont mon moteur, de quoi générer de beaux articles !



Rédaction - Conception - Animation de communautés - Webjournalisme

https://lemotmagique.wordpress.com