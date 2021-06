Stéphanie COUPRY RENSON

Le secteur bancaire s'est avéré être un choix pensé et réfléchi.

Suite à cette prise de position, j'ai donc décidé de parfaire ma formation initiale scolaire (Ecole de commerce en alternance) en faisant l'ensemble des diplomes proposés par le CFPB tout en travaillant dans le réseau bancaire à différents postes.

Cette technicité adossée à mon expérience sur les différents marchés m'ont dirigée naturellement vers la formation commencée en 2009 et ceci dans un but de faire partager mon expérience, mes connaissances, ma motivation pour le secteur bancaire.



Mes compétences :

Directeur agence

Formation

gestion de patrimoine