Stéphanie DRUGEON

Après plusieurs années en agence d'architecture j'ai entrepris une reconversion et me suis enregistrée en micro entreprise début 2020.

Forte de mon expérience dans l'habitat, de mes formations complémentaires en décoration d'intérieurs, Feng Shui, radiesthésie et nettoyage énergétique, et de mes aptitudes à l'accompagnement, je vous propose mes services en DOMOTHERAPIE. Concrètement je vous aide à optimiser et harmoniser vos espaces de vies, qu'ils soient privés ou professionnels.

Dans cette interaction entre le vivant et son environnement, à la recherche d'équilibre et de mieux être des habitants, c'est tout naturellement que j'ai nommé mon activité ALCHIMYY.