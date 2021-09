Stéphanie FLANAGAN

Mon parcours s’organise autour de 3 compétences majeures, à savoir :

- un assistanat de haut niveau

- une grande maîtrise en matière d’outils informatiques : bureautique, PAO et webdesign, de manière générale, j’apprends très vite à me servir d’un nouveau logiciel

- Enfin, une large ouverture à l’international, avec un background anglo-saxon, une expérience de vie en Allemagne, un mari argentin…



Ayant travaillé dans des structures très différentes, je dispose d’une bonne capacité d’adaptation ainsi que d’une grande réactivité. Rigueur et confidentialité font partie de mes traits de caractère.



Mes compétences :

Accounting

Assistante trilingue

Comptabilité

Management

Personal assistant

polyvalente

Réactivité

Top Management

Versatile

Web

Web designer

Webdesign