Stéphanie FOULLOY

Forte de 20 ans d'expérience professionnelle en marketing (opérationnel, veille, études), communication (externe, interne, relations presse), développement de partenariats (privés, institutionnels) et animation de réseau, je m'épanouis au travers de la gestion de projets exigeant l'adhésion, la fédération et la coordination d'une multiplicité d'acteurs.

Sens du service, fiabilité et engagement sont les valeurs qui m'animent, et je souhaite aujourd'hui évoluer dans les secteurs de l'ESS, sociaux, médico-sociaiux et/ou de la culture dans le cadre d'un nouveau projet professionnel.