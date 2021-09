Stéphanie FRANCHOMME

Si Pluto est mon ami, l'écriture est mon travail de prédilection.

Destinée à étudier les méandres de l'économie politique, les choses ont décidé que cette carrière n'était pas faire pour moi. Une fois remise sur pied, j'ai décidé de revenir à ce qui semblait être le mieux pour moi professionnellement. Après une courte expérience formatrice dans un hebdomadaire local, j'ai compris où était ma place.

Depuis plus de 10 ans, j'ai été correspondant local de presse pour un grand quotidien régional. Je m'occupais particulièrement de la culture, j'adore ça et mes sujets d'écriture adoraient ça aussi ! Je réalise aussi des piges pour diverses entreprises, aide des amis à monter leurs supports de communication. Mais mon St Graal serait LE poste à plein temps dans le journalisme, la communication, ou le milieu culturel qui me permettrait de m'accomplir pleinement.



Mes compétences :

Communication

Culture

Danse

Ecriture

Musique

Photographe

Rédacteur

Rédaction

Théâtre

Journalisme