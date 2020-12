Stéphanie GOULEVANT

Plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la formation professionnelle en France m'ont donné une expérience solide dans la création, l’organisation, le déploiement et la gestion de dispositifs de formation adaptés à des publics divers, cadres et non cadres.



De mes débuts en tant que formatrice à mon expérience en qualité de Responsable Formation et Développement, de nombreuses opportunités m’ont été données de concevoir des dispositifs et des outils de formation adaptés aux évolutions des besoins business de l’entreprise tout en tenant compte des enjeux en termes de coûts, de délais et de qualité.



Mon Master professionnel Responsable en gestion des ressources humaines m'a permis d'enrichir mes compétences RH et valoriser mon expertise en matière de formation professionnelle, développement et gestion des compétences.



Mes compétences en recrutement, management (20/25 personnes), administration du personnel et gestion de projets ainsi que ma grande capacité d'adaptation complètent mon profil.



Je cherche à présent un poste de Responsable formation ou Responsable pédagogique.



Vous êtes à la recherche d'une collaboratrice rigoureuse, autonome, réactive et créative ? Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Gestion administrative et financière

Ingénierie de projet

Développement d'activité

Informatique

Recrutement

Relations sociales

Gestion du personnel

Gestion des ressources humaines

Formation

Management

Gestion des compétences

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation