Stéphanie HUGUET

16 ans d'expérience en assurance (6 ans), banque (5 ans) et vente (5 ans).

Dynamique, capacité dadaptation, compréhension rapide de linformation et sens du contact.

Je souhaite construire avec vous mon avenir professionnel pour faire évoluer ensemble vos actions et projets.

En recherche active, je vous invite à consulter mon profil professionnel via ce lien

https://stephaniehuguet72.jimdo.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Relations clients

Communication

Assistance administrative

Gestion administrative

Administration des réseaux

Gestion de la relation client