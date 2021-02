Bonjour,



Forte d'une expérience de 10 ans en tant qu'assistante de gestion et d'une année en tant qu'assistante comptable, j'ai ensuite apprécié jouer le rôle de maître d'oeuvre pour notre maison en construction (gestion des coûts, des commandes, de la planification des artisans, ...).



Je souhaite désormais travailler, de préférence, dans un bureau d'études, un cabinet d'architecte ou une entreprise du BTP car je suis une véritable passionnée de ce secteur et cela constituera un vrai atout pour votre entreprise.



N'hésitez pas à me faire part de votre proposition que je me ferai un plaisir d'étudier.



Stéphanie KALMS

06.73.34.61.10