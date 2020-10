Stéphanie LASSALLE

De mes expériences variées, j'ai développé une faculté d'adaptation à travailler pour des sociétés de différents univers professionnels. Plus de 10 ans d'expériences en cdi, puis des contrats de missions et cdd, j'ai travaillé sur différents logiciels de gestion, majoritairement sur SAP et SAGE. Je maîtrise les fonctions courantes des logiciels et outils bureautiques.

Aujourd'hui j'aspire de retrouver une vie professionnelle et financière stable.

Mon secteur de recherche privilégié pour me rendre sur un lieu de travail d'espaces de bureaux d'entreprises en véhicule personnel ou transport en commun : ma commune de résidence Artigues-près-Bordeaux et 10 à 15 km d'alentours locaux pour les communes de proximité.



Mes compétences :



Gestion administrative d'activités, des documents, du personnel, commerciale

Gestion des stocks et approvisionnement

Secrétariat, accueil, opérations de saisie d'activités et documents

Logiciels de gestion et bureautiques

Internet, gestion des comptes et données en lignes

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients