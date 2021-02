Stéphanie LERNER

Je travaille depuis 1999 dans les SI, principalement au sein de SSII.

J'ai largement expérimenté les différentes composantes d'un projet SI, en étant successivement analyste-programmeur, homologateur, ingénieur d'études et finalement Chef de Projet AMOE, AMOA et responsable Programme. Et ceux, dans différents contextes fonctionnels.

Par ailleurs formée en PNL et plus spécifiquement aux stratégie d'apprentissage, j'aimerais également élargir ma carrière à la formation.



Mes compétences :

Programmation neuro-linguistique

Gestion de projet

Conseil

Informatique

Gestion de programme