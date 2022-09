Stephanie LIBOT

Compétences :



Analyse des besoins et des possibilités de maîtrise doeuvre vis à vis du contexte sous forme détudes capacitaires, et détudes de diagnostic



Maîtrise des phases dun projet de MOE architecturale

FAISA. ESQ. APS. APD. PRO. DCE. AO. MARCHE. SUIVI ARCHITECTURAL



Compréhension des systèmes techniques (structure, fluides, thermique...) régissant la construction suivant les différentes réglementations (sismique, RT, RE...) autant que lenvironnement juridique qui régit le droit de la construction (PLUi...)



Habitudes de travail et aisance relationnelle avec les différents acteurs et partenaires MOE et MOA



Logiciel :

Archicad / Artlantis / Photoshop / Indesign / Pack Office

Sketchup /Autocad 2D / Allplan / Devisoc /