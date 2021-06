Stéphanie PLANQUE

Actuellement titulaire du DUT Techniques de commercialisation, je suis à la recherche d'un d'un emploi dans le cadre de cette formation. Je serais particulièrement intéressée par le commerce du prêt à portée ou en librairie



Mes atouts, outre ma formation, sont mes capacités à travailler en équipe, à communiquer et à prendre des décisions. J’ai en partie acquis ces aptitudes grâce à mes activités de professeur de mathématiques que je poursuis en parallèle de mes études. De plus, je m'adapte rapidement aux différents milieux.



Je maîtrise Photoshop et Indesign; je continue à me perfectionner dans ces domaines.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign CS6

Microsoft Word

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Ecoute

Négociation commerciale

Analyse des besoins