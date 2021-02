Stéphanie ROTA

J'ai passé presque 15 ans dans le monde de l'entreprise et plus particulièrement dans des agences de communication où les maîtres-mots sont efficacité, disponibilité et satisfaction du client.

Je me suis nourrie toutes ces années de sujets divers et variés, de secteurs d'activité et de problématiques que l'on découvre au gré des dossiers.

Un métier riche d'enseignements.



Des périodes de stress intense, des troubles du sommeil, j'en ai connus comme chacun !

Et puis, un jour, j'ai découvert la sophrologie...



Sensibilisée par le passé aux problématiques RH, il m’a semblé tout naturel de concilier mon expérience et cette nouvelle approche. J’ai alors décidé d’intégrer cette technique dans ma vie professionnelle.

Aujourd’hui, j’accompagne les entreprises dans la gestion du potentiel humain, richesse intrinsèque.



Au travers de formations, apports théoriques et mises en pratique permettent à chacun de révéler tout son potentiel.



Ces formations/ateliers trouvent naturellement leur place dans le monde de l'entreprise avec la gestion du stress, la prise de recul, la prise de parole en public, la gestion des troubles du sommeil, l'amélioration de la concentration, la cohésion d'équipe...





Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie