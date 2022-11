Stephanie ROUILLIER

Voici mes compétences :



-Administration – Secrétariat-

Accueil téléphonique et physique (clients,prospects, vendeurs et partenaires)- Traitement et acheminement des communications- Traitement de courriers- Ouverture et suivi des dossiers- Suivi de la commande (dans son intégralité)- Connaître les procédures administratives- Tenir un agenda et prendre des rendez-vous



Commercial - Information

- Maîtrise des offres

- Suivi des offres concurrentielles et suivi du marché actuel

- Enregistrement des contrats des commerciaux

- Traitement de commande des clients

- Informer le client sur le déroulement de la commande

- Rédaction de proposition commerciale



Comptabilité – Gestion

- Vérification des devis

- Établir des factures et des avoirs

- Comptabiliser et vérifier des factures

- Suivi des impayés

- Gestion des stocks



Événementiel

- Gestion de la logistique pour l’organisation de repas d’entreprise

- Recherche de prestataires

- Élaboration du budget prévisionnel

- Hôtesse d’accueil à l’Acclameur



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Comptabilité