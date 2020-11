Stéphanie RUITER

Fondatrice de PROFIL idéal recrutement.

Consultante en recrutement indépendante & Conseillère en Bilan de compétences

Riche de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine commercial et experte de la fonction RH recrutement depuis 7 ans, j'ai été amenée à accompagner mes clients sur la recherche de leurs nouveaux collaborateurs dans divers secteurs d'activité.

L'essence même de mon métier est L'HUMAIN et je le place au centre de mon activité professionnelle.



Mes valeurs: -AUTHENTICITÉ - ÉCOUTE - PROFESSIONNALISME -