J'ai engagé un projet de transition professionnelle vers le métier de Conseiller en Insertion professionnelle dans un logique de parcours.

Le CIP a pour rôle d'aider les personnes à résoudre des problèmes à finalité professionnelle(a effectuer des choix et résoudre des problèmes).

Il a un rôle de conseil et de propositions d'actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion.