Stéphanie THION

Forte de plus de 7 années d'expérience dans la création,l'organisation et le suivi d'évènements pour les entreprises et les particuliers.J'ai eu l'opportunité d'exercer au sein d'agences évènementielles parisiennes, et aussi de centres de congrès ou de luxueux lieux de réceptions sur la région.

J'exerce maintenant mes talents de commerciale dans le milieu de l'édition et de la presse jeunesse en rencontrant les établissements d'enseignement de la maternelle au lycée, ainsi que les bibliothèques.





Mes compétences :

Vente

Communication

Management