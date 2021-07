Stéphanie VIDELIER GUILLON

Actuellement formatrice en insertion professionnelle au Greta de Mâcon auprès d'un public en reconversion, j'ai également été durant plusieurs années référente de parcours au PLIE de Mâcon. J'accompagne ainsi depuis de nombreuses années des demandeurs d'emploi en difficultés dans leurs démarches vers un retour à l'emploi. Cette activité intervient après une expérience en tant que conseillère à Pôle Emploi Mâcon. Issue d'une formation initiale en démographie, celle-ci m'a également permis d'accéder à un poste de responsable du recensement de la population. Cette mission d'encadrement d'équipe que j'ai menée durant trois années m'a ainsi permis d'apprécier cette fonction dans laquelle j'ai pu jouer un rôle de conseil, d'accompagnement et d'appui auprès de la population, des agents et des partenaires. Les recrutements que j'ai pu effectuer tant sur de l'emploi que sur des entrées sur un dispositif de formation ou d'insertion m'ont peu à peu amenée à réfléchir à des missions davantage tournées vers les ressources humaines.

Mes différents postes m'ont amenée à organiser et à animer diverses réunions, à collaborer avec différents intervenants socio-économiques.

Dynamique et communicative, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités qui me permettront de véritablement mesurer les résultats de mon investissement.



Mes compétences :

Recrutement

Encadrement

Formation

Accompagnement



Mes forces :

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Dynamisme

Contact humain