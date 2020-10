Stevan STANOVIC

Ingénieur diplômé en Génie Mathématique et Modélisation, je suis à la recherche d'un challenge personnel et professionnel dans le domaine du Machine Learning ou du Deep Learning (CNN, RNN, traitement d'images/vidéos/sons).





Qui suis-je ?



Jeune diplômé en ingénierie Mathématique et en master de recherche Informatique, je me suis spécialisé dans la Data Science et la Modélisation aléatoire durant ma dernière année ainsi qu'au cours de mon stage de fin d'études dans l'entreprise CGI Clermont-Ferrand.

Pendant ce stage, je me suis intéressé à des technologies comme Databricks, Azure ML et MLFlow.

Passionné et curieux de Machine Learning et de Deep Learning, je n'hésite pas à compléter mes connaissances et compétences par le biais de formations en ligne et de documentations scientifiques.





Que puis-je vous apporter ?



+ Par le caractère théorique et généraliste de mon parcours, je pourrai vous apporter ma capacité d'analyse et de rigueur sur différents sujets et projets

+ Autonome, organisé et appliqué, je me consacrerai au projet que vous me demanderiez de réaliser et me concentrerai et persévérerai afin de trouver les meilleures solutions aux problèmes rencontrés

+ Impliqué, pragmatique et capable de m'adapter, je vous apporterai ma force de proposition afin de vous donner un nouveau regard, un nouveau point de vue

+ Calme, sociable et prônant le travail collaboratif, je m'intégrerai rapidement à une équipe et vous apporterai mon dynamisme.





Qu'est-ce que je recherche ?



Soucieux d'acquérir et d'appliquer des connaissances et des compétences, je suis actuellement à la recherche d'un défi professionnel dans le domaine de l'Intelligence Artificielle. Un premier emploi ou une thèse en Computer Vision ou en Natural Language Processing m'enthousiasmerait fortement.



Les sujets susceptibles de me captiver sont :

- les réseaux de neurones convolutifs (CNN)

- les réseaux de neurones récurrents (RNN)

- les réseaux antagonistes génératifs (GAN)

- les ChatBots