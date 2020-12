Steve HIERNAUX

Consultant avant vente Stockage San, Nas & Backup.

Domaine d'expertise :

Création d'infrastructures complexes de stockage, réplication et plan de continuité ou de secours pour les entreprises désireuses de protéger leurs données informatiques.

Réponses à Appels d'Offres et assistance à rédaction de cahier des charges.

Pilotage des équipes de réponse et animation des relations avec les partenaires régionaux.

Animation de séminaires stockage pour les clients & prospects.



Certifié Compellent, EMC2, Equallogic



Mes compétences :

Cahier des charges

San

Stockage

Nas

Powervault

Equallogic

EMC

Compellent

Fluid FS