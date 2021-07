Steve Marvin DEMOLEON

Très professionnel, particulièrement dévoué et ayant le goût du challenge, j'aime aller de l'avant et je saisis les opportunités auxquelles j'aspire, aussi exigeantes qu'elles soient.



Mon sens de la responsabilité, mon expérience et ma maturité sont les armes d'une complète autonomie et d'une vision mesurée de la société actuelle.



Innovation sociale, utilité publique et développement sont autant de valeurs qui me correspondent et que je mets quotidiennement au service de mon action.



Mes compétences :

Informatique

Ressources humaines

Communication

Conseil

Accueil physique et téléphonique

Audit qualité

Gestion

Immobilier