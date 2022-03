Stève PREVEL

Passionné par les arthropodes et les insectes sociaux, je cherche à mettre à profit de solides compétences en statistiques et en planification expérimentale. Polyvalent et autonome, je souhaite m’investir autant sur le terrain qu’en laboratoire



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

R

Botanique

Biologie animale

Entomologie

Analyse de données

Biologie végétale

Inventaires faunistiques

Planification expérimentale

Modélisation

Ecologie

Statistiques

Identification d'arthropodes

Méthodes d'échantillonnage

Gartographie

Relevés sylvicoles

QGIS