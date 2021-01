Steven RONCEAU

Je suis formateur sur AutoCAD depuis plusieurs années, spécialisé notamment dans l'aménagement de bureaux et le Space Planning mais mes compétences ne m'empêchent pas de former d'autres personnes dans d'autres corps de métiers comme je le fais actuellement. Je mets en avant mon expérience et mes connaissances en ce qui concerne l'aménagement de bureau, le Space Planning et de ce fait, le déménagement d'entreprises car de plus en plus de personnes travaillant dans ces milieux ont besoin d'utiliser AutoCAD. C'est pour quoi, je me présente en tant que formateur spécialiste dans ces domaines.



Je suis aussi utilisateur d'AutoCAD et AutoCAD Architecture depuis plus de 20 ans car je continue d'intervenir aussi dans certaines sociétés en tant que consultant en tant que conseil sur le choix d'un logiciel, l'installation et le paramétrage d'AutoCAD, AutoCAD Architecture, la mise en place de gabarits et chartes de calques ou pour aider sur certains projets en tant que prestataire. De ce fait, n'étant pas déconnecté du monde des entreprises et étant toujours au fait de ce qui se passe, je propose des formations adaptées pour différents profils.

Pour une meilleur utilisation du logiciel, il faut être rigoureux et avoir une certaine méthode de travail de manière à être le plus efficace possible dans son travail. Je propose donc aussi une méthode travail sur AutoCAD qui a fait ses preuves depuis plusieurs années.



Connaissant bien les exigences et les demandes des employeurs et ayant moi-même fait passer des entretiens d'embauches, je peux enseigner en plus de l'utilisation des logiciels AutoCAD et AutoCAD Architecture, une méthode de travail qui permettrait à ceux qui sont en passe d'avoir un poste dans un bureau d'études, un poste qui nécessite l'utilisation d'AutoCAD ou des étudiants sortant d'école à se préparer pour affronter la dure loi du travail et en particulier être un minimum opérationnel lors de la première embauche.



N'hésitez pas à visiter ma page : www.metamorphe-concept.fr et à me contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Dessin