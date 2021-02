Steven TOURBIER

TOURBIER Steven , 27 ans, Responsable Informatique de la société Comite Nord Plants à Achicourt, je suis diplômé dune Licence Professionnelle RT (Réseaux et Télécommunications) spécialité CGIR (Conception et Gestion des Infrastructures Réseaux) et d'un BTS SIO (Systèmes Informatiques aux Organisations) spécialité SISR (Solutions dInfrastructure Systèmes et Réseaux).



Qualités: Persévérant, Organisé, Curieux, Travail d'équipe, Autonomie



En recherche constante de nouveau défis !



Possibilité de me contacter par émail ou téléphone pour toutes informations.



Mes compétences :

Programmation / Script (MS-Dos, Shell, Perl ...)

Installation et Maintenance d'un poste client

Sécurité réseaux

Configuration et Test d'un réseau

Gestion Technique de parc Informatique / Helpdesk

Installation de serveurs (Physiques ou Virtuels)

Virtualisation (Vbox, Vmware ...)

Installation d'un matériel / service réseau

Cisco IOS

Microsoft Windows

UNIX

Supervision (Nagios & Centreon)

Routage (JunOS, FreeBSD, IOS ...)

Développement VB, VBA

PHP

PfSense

Barracuda NGFW