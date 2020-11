Le duo Surya accompagne votre cérémonie de mariage d'une note musicale raffinée. Deux voix, l'une féminine et l'autre masculine, se joignent au piano dans une atmosphère teintée d'émotion.



Notre répertoire, composé des classiques liturgiques et des grands standards du gospel, sera, selon votre souhait, agrémenté de chanson française ou de pop/variété internationale.





Basés au Mans (72) et à Paris, nous proposons nos services sur le quart nord-ouest de la France : Paris, Caen, Evreux, Chartres, Blois, Orléans, Nantes, Angers, Tours, Rennes, Noirmoutier, Poitiers, Châteauroux, Deauville, Rouen, Laval, Dreux, Lorient, Saumur, Cholet, Châtellerault, La Baule, Niort, Le Havre





Venez découvrir nos enregistrements en visitant notre site

http://surya-evenementiel.com



et quelques photos en nous suivant sur https://www.instagram.com/surya.evenementiel/







Titres extraits de notre répertoire :



Comme un souffle fragile

I will follow him

This little light of mine

Couronnée détoiles

Psaume de la création

Que tes œuvres sont belles

Quil est formidable daimer

Trouver dans ma vie ta présence

Amazing grace

Somewhere over the rainbow

Ave Maria (Schubert)

Happy day

Souffle imprévisible

Kissing you

Amen

Down by the riverside

La première en chemin

Hallelujah (Cohen Buckley)

Jesus is keeping me alive

Lovesong (The Cure Adele Tori Amos)

Messe de San Lorenzo

Down to the river to pray

Si le père vous appelle