Susanne FINET

J'ai commencé ma vie professionnelle très jeune, dès l'enfance par le mannequinat dans mon pays natal. A Stockholm en Suède. Après ce fût Paris, Londres, Barcelone, Milan, Vienne, Zürich, Düsseldorf, Tokyo, Hong Kong... etc. toujours ma valise prête afin de prendre le prochaine avion.

J'ai participé à divers shooting rédactionels, défilés, catalogues, publicités etc... avec des photographes tels que Sarah Moon, William Klein, Thierry Legouès, Christian Moser, Tiziano Magni, Ellen won Unwerth, Christian Bouvier, Koto Boloffo, Jacques Peg, Trisha Groves, Tyen, Claus Wickrath, Barbro Andersson pour citer les plus célèbres.



Mais je me suis ensuite tourné vers les cours d'arts dramatique, la scêne et les plateaux de cinéma.

En tant qu'actrice je reste néanmoins toujours polyvalente.

Cinéma, télévision, théâtre, opéra etc.

J'interviens également pour des missions d'animations et des cours.

Les voix-off et le doublage fait aussi partie de mes contrats, ainsi que la danse.

Nombreux sont les metteur en scêne avec qui j'ai eu de la chance à travailler avec: Pierre Salvadori, William Klein, Etienne Chatilliez, Nicolas Bedos, Romane Bohringer, Patrice Chéreau etc. en citant les plus reconnue.