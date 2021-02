Suzanna LOPES

Forte d'une première expérience professionnelle dans la conception et l'ingénierie environnementale des projets urbains à l'agence Franck Boutté Consultants, je me suis formée aux enjeux de la ville durable. Je m'attache à porter un regard inventif et positif par une approche systémique, transversale et multi-scalaire sur les territoires et les politiques publiques.



J'ai particulièrement approfondi la question de la gestion des territoires urbains en zones inondables, notamment par la résilience urbaine.



Une 2e expérience significative en collectivité territoriale (Hôtel de Ville de Versailles) de cinq années m'a permis de pratiquer l'urbanisme réglementaire (modifications du PLU, PSMV et révision du RLP) et opérationnel (ZAC et OIN) et d'observer le rôle des politiques publiques dans les processus de transformation urbaine.



Vous remerciant d'avoir pris le temps de me lire, je reste disponible pour tout échange professionnel ou informations complémentaires.



Mes publications : http://fr.calameo.com/accounts/4304035