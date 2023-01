Sybille DE SMET

Bienvenue !



Aegilon, au cœur de la gestion quotidienne des entreprises !



Nous "boostons" l'efficacité et l'organisation des PME, TPE et Start-up en phase de croissance grâce à des services "packagés", autonomes et basés sur des expériences réussies.

Interventions récurrentes :



_ Gestion quotidienne des flux financiers, facturation clients, facturation fournisseurs



_ Gestion sociale RH de votre équipe et participation à la mise en place RSE



_ Mise en place d'outils numériques SaaS de dernière génération





Interventions ponctuelles :



_ Etude de faisabilité et montage de dossiers spécialisés en financement participatif



_ Sourcing et accompagnement au recrutement de profils ingénieurs et techniciens





Consultez la rubrique #MissionRéussie et abonnez-vous à la page entreprise : https://www.linkedin.com/company/aegilon-sarl



Véritable prestataire opérationnel, nous programmons les missions que votre entreprise souhaite externaliser. La mise en œuvre doutils numériques permet d'agir vite et d'être efficace en présentiel ou à distance.





















REFERENCES :

* Sociétés de Services Internet & SSII

* Sociétés de transports nationaux et interurbains

* Cabinet de Prévention des risques industriels

* Groupe Industriel Energie



Mobilité :

Occitanie, PACA, Corse, Nouvelle Aquitaine



