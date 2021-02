Sylvain CHADENAS

A l'écoute d'opportunités d'emplois dans le digital ou la publicité sur Lyon et sa région.



Fort de 2 ans d'expérience dont 18 mois dans le web, j'ai acquis des connaissances et des compétences techniques dans différents volets du web, que ce soit dans la gestion et l'optimisation de campagnes publicitaires, le référencement naturel ou payant ou encore la rédaction web.



Doté d'une vision plutôt complète de l'écosystème du web, je suis ouvert à des postes autant en régie ou en agence que chez un site web ou un annonceur, l'essentiel étant les missions et les projets qui me seront proposés.



N'hésitez pas à dérouler mon profil pour voir l'étendue de mes expériences et de mes compétences.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail schadenas@etu.escem.fr, par téléphone 0663495701 ou directement via LinkedIn ou mes autres réseaux sociaux.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access