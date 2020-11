Sylvain COUSINARD

Co-fondateur de TOMO®, je travaille particulièrement à la FACILITATION DE L'INNOVATION COLLABORATIVE.



C'est en tant que responsable, puis directeur de projets en agence de design de marque que j'ai débuté, aidant les organisations à clarifier et exprimer leurs raisons dêtre, leurs ambitions et leurs offres de services.



Depuis une dizaine dannée, je me concentre plus particulièrement sur lexploration et le développement de nouvelles méthodes de travail : créatives, inclusives & collaboratives.



J'aide les entrepreneurs à affiner leurs projets business & innovation, les dirigeants à revitaliser leurs visions & leurs ambitions, et plus largement leurs collaborateurs à développer leurs créativités et prendre une part active aux démarches dinnovation.