Sylvain FLORENCE

Formateur spécialiste de la relation sociale, de la prévention des risques professionnels, des formations réglementées CHSCT (secteur privé) et Comité d'Entreprise (DUP, UES, Comité d'Etablissement) et pour le nouveau CSE (Comité Social et économique). Indépendant de tout groupement social, je forme les représentants du personnel, l'encadrement et les dirigeants.



Organisation de vos sessions de formation France métropolitaine, en Corse et DOM-TOM.



Assistance au fonctionnement des Comités d'Entreprises et des services RH.



Formation des délégués du personnel.



Formation des présidents de CHSCT et de CE et du nouveau CSE.



Disponible pour partenariats sur la moitié est de la France et l'Ile De France.



Site de l'organisme : www.cmteformation.fr



Mes compétences :

Relation avec les IRP

Relation sociale

Formateur santé et sécurité au travail

Évaluation des risques professionnels

CHSCT

Comité d'entreprise

Mise en conformité

Délégué du Personnel

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Diagnosic QVT