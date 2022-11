Sylvain HEURTEVENT

Secteurs d'activités recherchés: banque (tout), assurance (vente iard), immobilier (gestion locative ou de copropriété), administration des ventes (fournisseurs, prestataires tout secteur), organismes de protection sociale (services retraites, santé, indemnisations, ...)



Corps de métiers: chargé de clientèle agence, téléconseiller centre de contacts, agent administratif de gestion, liquidateur



Forme de l'entreprise: société de capitaux, société de personnes, autres







Bonjour,



Je suis en recherche active d'un poste au sein d'un réseau commercial bancaire (chargé d'accueil, charge de clientèle particuliers). Ce qui est recherché au sein de cette corporation de métiers est le fait de participer à la vie d'une agence au quotidien, entretenir une relation durable et de confiance avec les clients, relever les challenges commerciaux notamment au prés des prospects en besoin de conseils et services financiers. Les activités support commercial en centre de gestion m'attirent tout au temps.



- Mes champs de compétences afin d'être opérationnel dans les meilleurs délais: la conduite d'un entretien commercial, les services bancaires (services de paiement, assurances), le financement (crédit immobilier, restructuration de crédit).



Serait également apprécié tout poste au sein d'une compagnie d'assurance (chargé de clientèle agence ou en centre de contacts, gestionnaire contrats).



- Mes champs de compétences afin d'être opérationnel dans les meilleurs délais: la conduite d'un entretien commercial, le cadre juridique de l'environnement assurantiel (couverture aléa de la vie, indemnisation et confort de vie).



Le domaine de l'immobilier reste également convoité, tout particulièrement sur les activités gestion locative (administrateurs de biens, offices HLM) ou gestion de syndic (administrateurs de biens).



- Mes champs de compétences afin d'être opérationnel dans les meilleurs délais: la conduite d'un entretien commercial, le cadre juridique de l'environnement (mandat de gestion, les activités propres d'un syndic de copropriétés).



Personnalité: ouvert d'esprit, relationnel, réfléchi, docile

Centres d'intérêts: sport, actualités économiques et politiques



Mes compétences :

Analyse crédit

Risque de crédit

Financement immobilier

Force de proposition

Gestion de portefeuille

Négociation commerciale

Administration des ventes

Support commercial

Prospection commerciale

Anglais courant