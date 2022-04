Sylvain LESCLAUX

Actuellement en poste dans la société Gfi Progiciels, ma fonction TMA me permet de faire le lien entre les clients et Gfi dans un but d'améliorer perpétuelle du système de gestion des temps installé.

En collaboration avec les clients, j'ai donc à gérer le budget TMA qu'ils ont commandé, initier et suivre les projets clients.

D'autres attributions m'ont été donné de part mes compétences en développement web et BI. J'ai en charge la confection et maintenance des rapports Business Objects de la division ainsi que le suivi du développement du portail client des services Supports.



Plus personnellement, je suis responsable de la commission musique 64 au sein de la Fédération Sportive et Culturelle de France et directeur musical de la Batterie-FanfareLous Hardits (Came 64). Ces deux casquettes me permettent de monter des projets sur le plan du développement des orchestres, de promotion et de formation des jeunes recrues.



Mes compétences :

AJAX

Web 2.0

Management d'équipe

Windev

PHP

Management de projet

.NET

Musique

Développement

Programmation

Manager

Gestion de projet