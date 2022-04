Sylvain LIEU

Avec plus de 5 ans d'expérience en tant que Ingénieur Software au sein de la startup BODYSENS après avoir obtenu mon Master (Bac+5), j'ai eu la chance de participer à chaque étape de plusieurs cycles de vie logiciel et de prendre toutes les casquettes (PM, Développeur, testeur et DevOps) en une seule.

Mon expérience, mes formations personnelles et professionnelles m'ont permis de parfaire mes méthodes de réalisation et ma polyvalence :



Meilleure organisation

- > Analyse fonctionnelle avec une vision toujours plus macro et réaliste

- > Utilisation de la méthode Waterfall ou Agile selon la nature du projet (chaque projet a sa singularité)

- > Ecriture d'un code toujours plus compréhensible, factorisé (mais pas dans l'excès), performant (utilisation d'algorithmes adaptés), testable (toujours interface driven en vue de test unitaires, d'intégration, manual testing)

- > Utilisation de logiciels de versionning (Team Foundation Server et SVN)



Polyvalence

- > D'abord formé et orienté vers les technologies .NET, j'ai très vite du m'adapter aux demandes du marché et vers l'optimisation du coût en m'orientant parfois vers du java/android ou vers du PHP.

- > Les utilisateurs finaux de mes dernières réalisations sont divers et variés (grand public, professionnels en milieux hostiles, ingénieurs, responsables, ouvriers etc.)

- > Mon opportunité de travailler en startup m'a permis aussi d'occuper le poste de designer (réalisation de plusieurs facades logicielles via Photoshop ou Illustrator), marketeur (création de documents publicitaires ou catalogues via InDesign et montages vidéos avec After Effect et Premiere Pro), promoteur (participation à des interviews vidéos, salons), coordinateur (rédaction en français/anglais en réponse à des appels d'offre au niveau national ou international).



L'informatique est un secteur en mouvement perpétuel, je ne cesse de faire de la veille, d'optimiser mes performances, réaliser un travail de qualité. Je suis membre d'un groupe d'un peu moins de 100 ingénieurs internationaux (Think As an Engineer) qui partagent leur savoir et où le leader Julien Dollon (actuellement SDM à Amazon) nous enseigne à un niveau digne d'un ingénieur d'un GAFA.



Mes compétences :

Développement

Informatique

Consultant

Chef de projet

Windows

Ingénieur

C#

CSharp

.NET

Microsoft