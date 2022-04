Bonjour ! Je m’appelle Sylvain Malbon. J’ai étudié le graphisme au Japon

et en France ainsi que la communication numérique. Je maîtrise

à l’écrit comme à l’oral le japonais,l’anglais et le français.



Mes compétences :

Détourage

Pré-presse

Leadership

Filtres PSD

Gestion couleur

Couverture

Facture

Maquette

Gestion texte

Affiche

Dépliant

Mise en situation

Papier à entête

Book

Culture graphique

Flyer

Synthèse

Carte professionnelle

Gabarit

Analyse

Réglages photo

Marketing basics

Self development

Correction de couleur

Branding

Conception de logo

Design de produit

Relation clients

Impression à la demande

Recherche en design

Gestion de la couleur

Impression numérique

Management des processus

Recherche qualitative

Amélioriation de la qualité

Développement de concept

Management d'équipe

Contrôle qualité

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Prototypage rapide

Conception de produit