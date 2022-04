Sylvain MALPART

Diplômes obtenus :



1978 BEPC

1980 BEP Plomberie Chauffage

1980 CAP Plomberie (major de promotion)



Formations :



Depuis 2000 SST (Sauveteur secouriste du travail)

2005 Autocad 2D LT2005

2010 Autocad 3D 2010

2011 Logitram



Liste des outils informatiques utilisés :



Autocad 3D 2011

Logitram

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

Open office

Phoebus (Installux)

Imprimantes virtuelles diverses (PDF Créator, etc.)

Gimp (retouche photo)



Expériences professionnelles :



Depuis 1989 :



OZ alu à Amiens 80 (fabriquant concepteur de cloison aluminium d’intérieur)



Exercice en milieu tertiaire et industriel.



Fabrication de cloisons intérieures

Fabrication de portes intérieures

Fabrication de menuiseries extérieures

Pliage de tôles

Responsable de fabrication de l’atelier de production (10 personnes)

Intégration au service de recherche et développement.

Veille technologique

Recherche de nouveaux produits.

Etude, développement et amélioration sur produits existants (recherche de réduction de coût).

Etude et développement de produits spécifiques pour client (profils spéciaux)

Prototypage des échantillons (aide à la validation des projets).

Formations internes et externes sur produits commercialisés.

Etude de faisabilité sur projet de client (projet hors standard ou complexes).

Expertise avant, pendant ou après projet.

Dépannage en service après vente.

Assistance technique au démarrage de chantier.

Assistance interne (bureaux d’étude, commerce France et export, achats, marketing, production)

Assistance téléphonique interne (commerciaux) et externe (clients).

Réalisation des essais en laboratoires CSTB et CEBTP (étude, devis, gestion des coûts, préparation et installation).

Etude, préparation, installation et présentation de salon d’exposition (Bâtimat, Untec, etc.).

Création de tous types de documentations techniques (cahiers techniques cloisons, etc.).

Présentation des produits et services en assemblée (portes ouvertes internes ou externes France et export).

Chef de projet CAO et DAO.

Responsable des outils Excel internes (chiffrage, tarif, etc).

Responsable du pôle technique (équipe technique)



De 1986 à 1989 :



Ets Seripee à Amiens 80 (menuiserie alu, PVC, volets roulants et véranda)



Exercice en milieu public et particulier



Fabrication et pose de menuiseries extérieures aluminium et PVC, véranda et volets roulants



De 1982 à 1986 :



Ets Demolien à Rumigny 80 (plomberie, chauffage, etc.)



Exercice en milieu public, agricole et particulier.



Plomberie chauffage

Tout à l’égout, assainissement de tous types

Branchement au réseau d'eau potable

Ramonage

Maçonnerie

Isolation thermique

Doublage et cloisonnement en plaque de plâtre sur ossature

Toiture

Charpente (reprise)

Electricité

Mécanique agricole

Serrurerie



De 1980 à 1982 :



Ets Houbart à Amiens 80 (plomberie, chauffage, etc.)



Exercice en milieu public et particulier



Monteur dépanneur en plomberie chauffage et assainissement.



Mes compétences :

AutoCAD