Sylvain MARCHAIS

En tant qu'Ingénieur d'Affaires Électricité chez Technip France à Paris La Défense, j'anime une équipe d'ingénieurs, techniciens et projeteurs chargée de concevoir les réseaux de production et distribution d'énergie pour des projets pétrochimiques.



A ce titre, mes compétences couvrent les domaines suivants :

+ les centrales de production d'énergie (principale et secours),

+ la distribution HT/BT (spécification des matériels, calculs de dimensionnement),

+ les entraînements électriques (moteurs et variateurs de vitesse),

+ l'installation et l'intégration des équipements en sous-station et unités,

+ les systèmes de supervision et de contrôle centralisé des réseaux de distribution électrique,

+ les études de réseaux (court-circuits, load flow, démarrage moteur),

+ les appel d’offre, évaluation, sélection et suivi des fournisseurs.



Mes compétences :

Électricien

Electricité

Électrotechnique

Offshore

Oil&Gaz

Pétrole

Ingénierie