Sylvain MOINGEON

Je fais partie de cette génération de développeurs qui, inspirés par les idées de "Uncle Bob", aimeraient élever leur métier au rang d'artisanat (Craftsmanship).



C'est-à-dire, avoir l'opportunité de réaliser mon travail dans les règles de l'art, de valoriser et transmettre mon savoir-faire et d'établir une relation de partenariat gagnant-gagnant avec le client plutôt que de s'arrêter à l'aspect purement contractuel des choses.



▬ Mon approche ▬

- Pragmatisme : une solution basée sur les réels besoins et contraintes de l'utilisateur final

- Évolutivité, maintenabilité : de bonnes pratiques (SOLID, DRY, KISS...) pour un code évolutif, maintenable et moins sujet aux bugs de régression

- Adaptation : un respect des procédures et habitudes de vos équipes si elles divergent des miennes



Pour faire simple, prendre le temps de bien faire les choses pour limiter les coûts de maintenance et d'évolution.



▬ Compétences techniques ▬

- .Net C#

- XAML / WPF

- Xamarin.Forms

- SIG (Système d'Information Géographique) : MapInfo, MapX, MapBasic, format ESRI Shape



▬ Connaissances métiers ▬

Mon métier est avant tout de comprendre le votre, j'ai de l'expérience sur les métiers suivant :



Collectivités locales

- Cadastre (MAJIC)

- Cimetière

- Autorisations d'urbanisme

- Plans cadastraux numérisés (EDIGEO)



Concessionnaires d'autoroute, voirie

- Gestion de patrimoine autoroutier, d'infrastructure routière

- gestion des inspections détaillées sur site

- Campagnes de mesures sur chaussée (déformation, dégradation…)



Mais je reste ouvert à tout autre corps de métier.



▬ Culture et passions ▬

- Yoseikan Budo (enseignant bénévole)

- Photographie

- Littérature

- Guitare, MAO



