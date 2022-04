Sylvain NINO

Ayant achevé mon apprentissage en 2013 en terminant par une Licence professionnelle, voici les domaines de compétences que j'ai pu développer :



- Administration d'un parc d'une centaine de machines.

- Environnement Windows server 2003-2008 : domaine Windows.

- Travail de virtualisation (Vmware,Hyper-V).

- Notions sur les équipements Cisco et systèmes Linux.

- Téléphonie sur IP : Installation, configuration d’un PABX. (Astra, Alcatel)

- Notions sur le Wifi, Java, SSL, LDAP, SQL.

- Logiciels : Redobackup, Clonezilla, mobaXterm, Virtual Machine Manager, GLPI, OCS inventory.

- Déploiement de machines via WDS.



Depuis Juin 2014, je découvre le travail d'une MOA SI, au travers un projet concernant la sécurité des postes informatiques au CNPE de Civaux (EDF).



Mon rôle est d'effectuer des vérifications sur la base d'un inventaire de postes résiduels (poste sous XP), afin d'apporter toutes les informations lors des audioconférences avec les interlocuteurs de la MOE nationale.

Un travail est ensuite effectué de manière à rendre la migration vers les nouveaux paliers possible.





Formations complémentaire :



▪ Formation Vmware Esxi.

▪ Formation Windows Serveur 2008.





Mes compétences :

Hyper v

VMware ESXi 4.1

OCS Inventory

GLPI

Configuration des Switch

Gestion de parc informatique

SQL