Sylvain NURIT*

De nature curieuse et avec un profil initialement technique (électronique, informatique/réseaux puis développement informatique d'applicatifs classiques et web), j'ai saisi une opportunité me permettant de découvrir les métiers de l'immobilier (syndic, transaction, gestion).

En dehors d'exercer ces différentes spécialités, je mets à profit mes compétences et précédentes expériences pour répondre à des problématiques "métier" par des solutions informatiques connectées.



Mes compétences :

Immobilier

Infographie

Développement web

Expertise immobilière