Sylvain PESCHARD

Au cours de mes différentes missions au sein du groupe Orange (12 ans d'expérience), j'ai pu opérer sur les phases "Think", "Build" et "Run". J'ai ainsi acquis une solide expérience dans la gestion de projet, appliquée au domaine des Télécoms.



J'ai récemment évolué vers un poste de responsable opérationnel où je supervise et accompagne une équipe de 15 chefs de projet, exerçant en centre de service pour le compte d'Orange Business Services (projets de déploiement de solutions LAN, WAN et ToIP pour des clients grands comptes).



Mon CV détaillé en ligne : http://www.peschard.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Téléphonie sur IP

Télécommunications

Réseaux d'entreprises